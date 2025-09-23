Şirket Dizini
Cirrus Logic
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Elektrik Mühendisi

  • Tüm Elektrik Mühendisi Maaşları

Cirrus Logic Elektrik Mühendisi Maaşlar

Cirrus Logic şirketinde in United States Elektrik Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $250K tutarındadır. Cirrus Logic şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Medyan Paket
company icon
Cirrus Logic
Electrical Engineer
Austin, TX
Yıllık toplam
$250K
Seviye
L6
Temel maaş
$200K
Stock (/yr)
$50K
Prim
$0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
21 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Cirrus Logic?

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Elektrik Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Cirrus Logic şirketindeki in United States Elektrik Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $308,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cirrus Logic şirketinde Elektrik Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $175,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Cirrus Logic için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • MaxLinear
  • Arm
  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar