Intel Maaşlar

Intel şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $36,403 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $818,056 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Intel. Son güncellenme: 10/21/2025

Yazılım Mühendisi
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Güvenlik Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Kripto Mühendisi

Sistem Mühendisi

Video Oyun Yazılım Mühendisi

Araştırma Bilimci

Yapay Zeka Araştırmacısı

Yapay Zeka Mühendisi

Embedded Systems Software Engineer

Donanım Mühendisi
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Ürün Müdürü
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Veri Bilimci
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Teknik Program Müdürü
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Teknik Proje Müdürü

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Makine Mühendisi
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Çözüm Mimarı
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Pazarlama
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Ürün Pazarlama Müdürü

Ürün Tasarımcısı
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Mali Analист
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Program Müdürü
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Kimya Mühendisi
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Elektrik Mühendisi
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
İş Analisti
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
İnsan Kaynakları
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Malzeme Mühendisi
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Satış
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Saha Satış Müdürü

Hesap Müdürü

İş Geliştirme
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
İş Operasyonları
Median $151K
İş Operasyonları Müdürü
Median $201K
Veri Bilimi Müdürü
Median $262K
Optik Mühendisi
Median $239K
Ürün Tasarım Müdürü
Median $290K
Proje Müdürü
Median $57.8K
Muhasebeci
Median $137K

Technical Accountant

İdari Asistan
Median $95.2K
Grafik Tasarımcı
Median $235K
Satış Mühendisi
Median $201K
Hukuk
Median $300K
Personel Şefi
$220K
İnşaat Mühendisi
$231K

Construction Engineer

Kontrol Mühendisi
$230K
Müşteri Hizmetleri
$103K
Veri Analisti
$71.7K
Tesis Müdürü
$118K
Moda Tasarımcısı
$76.4K
Endüstriyel Tasarımcı
$156K
Yönetim Danışmanı
$120K
MEP Mühendisi
$180K
Prompt Engineer
$469K
İK Uzmanı
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Teknik Yazar
$44.2K
UX Araştırmacısı
$37.7K
Girişim Sermayedarı
$166K
Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Intel şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Intel şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

SSS

Intel şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $818,056 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Fellow level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Intel şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $188,939 tutarındadır.

