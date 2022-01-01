Intel Maaşlar

Intel şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $36,403 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $818,056 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Intel. Son güncellenme: 10/21/2025
Makine Öğrenmesi Mühendisi
Backend Yazılım Mühendisi
Full-Stack Yazılım Mühendisi
Ağ Mühendisi
Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi
Veri Mühendisi
Üretim Yazılım Mühendisi
Güvenlik Yazılım Mühendisi
DevOps Mühendisi
Site Güvenilirlik Mühendisi
Kripto Mühendisi
Sistem Mühendisi
Video Oyun Yazılım Mühendisi
Araştırma Bilimci
Yapay Zeka Araştırmacısı
Yapay Zeka Mühendisi
Embedded Systems Software Engineer
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Intel şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Intel şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)
Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.