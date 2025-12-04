Şirket Dizini
Centrica
Centrica İdari Asistan Maaşlar

Centrica şirketinde in United Kingdom ortalama İdari Asistan toplam tazminatı year başına £24.3K ile £33.2K arasında değişmektedir. Centrica şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$35K - $42.3K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$32.7K$35K$42.3K$44.6K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Centrica?

SSS

Centrica şirketindeki in United Kingdom İdari Asistan pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £33,202 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Centrica şirketinde İdari Asistan rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £24,329 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

