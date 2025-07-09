Şirket Dizini
Centrica
Centrica Maaşlar

Centrica'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $38,420'den üst uçte Ürün Yöneticisi için $117,761'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Centrica. Son güncelleme: 8/17/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $103K
İdari Asistan
$38.7K
Müşteri Hizmetleri
$38.4K

Elektrik Mühendisi
$66.8K
Ürün Yöneticisi
$118K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Centrica'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $117,761 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Centrica'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $66,842'dır.

