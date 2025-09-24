Şirket Dizini
  • Maaşlar
  • Teknik Program Müdürü

  • Tüm Teknik Program Müdürü Maaşları

Bosch Global Teknik Program Müdürü Maaşlar

Bosch Global şirketinde in Vietnam Teknik Program Müdürü tazminat paketi medyanı year başına ₫618.58M tutarındadır. Bosch Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Medyan Paket
company icon
Bosch Global
Technical Project Manager
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₫618.58M
Seviye
EG14
Temel maaş
₫618.58M
Stock (/yr)
₫0
Prim
₫0
Şirketteki yılı
10 Yıl
Deneyim yılı
15 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Bosch Global?

₫4.16B

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Bosch Global in Vietnam में Teknik Program Müdürü के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₫1,281,292,013 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Bosch Global में Teknik Program Müdürü भूमिका in Vietnam के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₫312,053,520 है।

