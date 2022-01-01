Şirket Dizini
Celonis
Celonis Maaşlar

Celonis şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $42,346 toplam tazminattan üst seviyede İnsan Kaynakları için $205,800 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Celonis. Son güncellenme: 9/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $150K
Satış Mühendisi
Median $170K

İş Analisti
Median $42.3K
Yönetim Danışmanı
Median $200K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $178K
Ürün Tasarımcısı
Median $94.3K
Müşteri Hizmetleri
$181K
Müşteri Başarısı
$201K
Veri Bilimi Müdürü
$89.5K
Veri Bilimci
$89.1K
Mali Analист
$63.8K
İnsan Kaynakları
$206K
Pazarlama
$88.6K
Pazarlama Operasyonları
$90.5K
Ortak Müdürü
$131K
Program Müdürü
$164K
Proje Müdürü
$159K
Satış
$115K
Çözüm Mimarı
$94.5K

Veri Mimarı

Teknik Program Müdürü
$201K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Celonis şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Celonis şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $205,800 tazminatla İnsan Kaynakları at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Celonis şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $125,214 tutarındadır.

