Bosch Global şirketinde in Germany Donanım Mühendisi tazminatı EG12 için year başına €81.2K ile EG16 için year başına €99.1K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Germany medyanı €100K tutarındadır. Bosch Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
EG12
€81.2K
€75.8K
€0
€5.5K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.9K
€88.8K
€0
€9.1K
SSS

Bosch Global şirketindeki in Germany Donanım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €121,373 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bosch Global şirketinde Donanım Mühendisi rolü in Germany için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €101,371 tutarındadır.

