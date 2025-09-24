Şirket Dizini
  Maaşlar
  Veri Bilimi Müdürü

  Tüm Veri Bilimi Müdürü Maaşları

Bosch Global Veri Bilimi Müdürü Maaşlar

Bosch Global şirketinde in Germany Veri Bilimi Müdürü tazminat paketi medyanı year başına €112K tutarındadır. Bosch Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Medyan Paket
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Yıllık toplam
€112K
Seviye
SL1
Temel maaş
€112K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
12 Yıl
Deneyim yılı
15 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Bosch Global?

€142K

En Son Maaş Başvuruları
SSS

Diğer Kaynaklar