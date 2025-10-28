AppLovin şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer 2 için year başına $242K ile Staff Software Engineer için year başına $574K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $350K tutarındadır. AppLovin şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
100%
YIL 1
AppLovin şirketinde, RSUs 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
100% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% üç aylık)
