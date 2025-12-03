Ansys şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına $98.7K ile P4 için year başına $150K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $136K tutarındadır. Ansys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
$98.7K
$88.5K
$4.7K
$5.5K
P2
$126K
$107K
$9.2K
$9.8K
P3
$139K
$114K
$13.6K
$11.3K
P4
$150K
$118K
$15.9K
$16.1K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
33%
YIL 1
33%
YIL 2
33%
YIL 3
Ansys şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)
