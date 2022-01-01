Şirket Dizini
Ansys Maaşlar

Ansys'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $22,287'den üst uçta Donanım Mühendisi için $190,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Ansys. Son güncelleme: 8/21/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Makine Mühendisi
P2 $110K
P3 $164K
Donanım Mühendisi
Median $190K

Müşteri Hizmetleri
$63.4K
Elektrik Mühendisi
$174K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$131K
Pazarlama
$124K
Pazarlama Operasyonları
$113K
Optik Mühendisi
$62.3K
Ürün Yöneticisi
$131K
Proje Yöneticisi
$179K
İşe Alım Uzmanı
$107K
Satış
$133K
Satış Mühendisi
$39.3K
Teknik Program Yöneticisi
$123K
Teknik Yazar
$87.1K
Hak Kazanma Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Tipi
RSU

Ansys'de, RSUs 3 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 33% hak kazanır 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak kazanır 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak kazanır 3rd-YIL (33.00% yıllık)

SSS

Ansys'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $190,000 ücretle Donanım Mühendisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Ansys'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $111,360'dır.

