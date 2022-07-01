Şirket Dizini
Ansarada
Ansarada Maaşlar

Ansarada'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $16,528'den üst uçta İnsan Kaynakları için $49,750'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Ansarada. Son güncelleme: 8/21/2025

$160K

Müşteri Hizmetleri
$36.7K
İnsan Kaynakları
$49.8K
Yazılım Mühendisi
$16.5K

SSS

The highest paying role reported at Ansarada is İnsan Kaynakları at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $49,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ansarada is $36,709.

Diğer Kaynaklar