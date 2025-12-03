Şirket Dizini
Alarm.com
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisliği Müdürü

  • Tüm Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşları

Alarm.com Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Alarm.com şirketinde in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $220K tutarındadır. Alarm.com şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Medyan Paket
company icon
Alarm.com
Software Engineer
Fairfax, VA
Yıllık toplam
$220K
Seviye
-
Temel maaş
$153K
Stock (/yr)
$60K
Prim
$7.5K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
8 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Alarm.com?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

20%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

20%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
RSU

Alarm.com şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 4th-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)

0%

YIL 1

40%

YIL 2

0%

YIL 3

40%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
RSU

Alarm.com şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 0% hak ediş süresi 1st-YIL (NaN% dönem başına)

  • 40% hak ediş süresi 2nd-YIL (40.00% yıllık)

  • 0% hak ediş süresi 3rd-YIL (NaN% dönem başına)

  • 40% hak ediş süresi 4th-YIL (40.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)



SSS

Alarm.com şirketindeki in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $461,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Alarm.com şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $222,500 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

