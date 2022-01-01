Şirket Dizini
TransUnion
TransUnion Maaşlar

TransUnion şirketinin maaşları alt seviyede Mali Analист için yıllık $10,548 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $300,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: TransUnion. Son güncellenme: 10/27/2025

Veri Bilimci
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Yazılım Mühendisi
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
L2 $113K
L4 $179K

Veri Bilimi Müdürü
Median $184K
İş Analisti
Median $99.5K
Satış
Median $300K
İş Operasyonları Müdürü
$123K
İş Geliştirme
$140K
Veri Analisti
$116K
Mali Analист
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Hukuk
$114K
Yönetim Danışmanı
$101K
Pazarlama
$231K
Pazarlama Operasyonları
$88.7K
Ürün Tasarımcısı
$97.5K
Program Müdürü
$140K
Proje Müdürü
Median $149K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$110K
Teknik Program Müdürü
$184K
Girişim Sermayedarı
$169K
SSS

TransUnion şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $300,000 tazminatla Satış pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
TransUnion şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $122,610 tutarındadır.

