Şirket Dizini
Affirm
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Satış

  • Tüm Satış Maaşları

Affirm Satış Maaşlar

Affirm şirketinde in United States ortalama Satış toplam tazminatı year başına $89.1K ile $130K arasında değişmektedir. Affirm şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$102K - $117K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$89.1K$102K$117K$130K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 2 tane daha Satış maaş bilgisis için Affirm kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Hak Ediş Takvimi

50%

YIL 1

50%

YIL 2

Hisse Türü
RSU

Affirm şirketinde, RSUs 2 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 50% hak ediş süresi 1st-YIL (12.50% üç aylık)

  • 50% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% üç aylık)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Affirm şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Affirm şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Satış tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Affirm şirketindeki in United States Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $129,800 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Affirm şirketinde Satış rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $89,100 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Affirm için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Bread Financial
  • SoFi
  • LendingClub
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.