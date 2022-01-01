Şirket Dizini
Upstart Maaşlar

Upstart şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $142,572 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $448,833 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Upstart. Son güncellenme: 11/16/2025

Yazılım Mühendisi
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Ürün Müdürü
L5 $339K
L6 $438K
Veri Bilimi Müdürü
Median $438K
Veri Analisti
Median $165K
Finansal Analist
Median $200K
İşe Alım Uzmanı
Median $210K
İş Analisti
$189K
İnsan Kaynakları
$279K
Ürün Tasarımcısı
$143K
Program Müdürü
$194K
Siber Güvenlik Analisti
$185K
Teknik Program Müdürü
$344K
Risk Sermayedarı
$279K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Upstart şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Upstart şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $448,833 tazminatla Yazılım Mühendisi at the L6 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Upstart şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $279,353 tutarındadır.

