3M şirketinde in India Ürün Müdürü tazminatı T3 için year başına ₹8.16M tutarındadır. 3M şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹1.72M - ₹2.01M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Yaygın Aralık
Olası Aralık
Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hak Ediş Takvimi

0%

YIL 1

0%

YIL 2

100 %

YIL 3

Hisse Türü
RSU + Options

3M şirketinde, RSU + Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 0% hak ediş süresi 1st-YIL (0.00% yıllık)

  • 0% hak ediş süresi 2nd-YIL (0.00% yıllık)

  • 100% hak ediş süresi 3rd-YIL (100.00% yıllık)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU + Options

3M şirketinde, RSU + Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



SSS

3M şirketindeki in India Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹8,160,140 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
3M şirketinde Ürün Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,496,562 tutarındadır.

