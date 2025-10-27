3M şirketinde in India Ürün Müdürü tazminatı T3 için year başına ₹8.16M tutarındadır. 3M şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025
Ortalama Toplam Tazminat
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
T1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
0%
YIL 1
0%
YIL 2
100 %
YIL 3
3M şirketinde, RSU + Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
0% hak ediş süresi 1st-YIL (0.00% yıllık)
0% hak ediş süresi 2nd-YIL (0.00% yıllık)
100% hak ediş süresi 3rd-YIL (100.00% yıllık)
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.