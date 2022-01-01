Şirket Dizini
Emerson
Emerson Maaşlar

Emerson şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $3,633 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $180,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Emerson. Son güncellenme: 11/17/2025

Yazılım Mühendisi
Median $105K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $130K
Donanım Mühendisi
Median $95K

Makine Mühendisi
Median $107K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $180K
Satış
Median $83K
Muhasebeci
$58.3K
İş Analisti
$5.1K
İş Geliştirme
$112K
Kontrol Mühendisi
$113K
Müşteri Hizmetleri
$17.9K
Veri Bilimi Müdürü
$47.9K
Veri Bilimci
$8.3K
Elektrik Mühendisi
$132K
Finansal Analist
$34.6K
İnsan Kaynakları
$3.6K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$20.1K
Pazarlama
$125K
Program Müdürü
$171K
Proje Müdürü
$113K
Siber Güvenlik Analisti
$30.9K
Çözüm Mimarı
$104K
Teknik Program Müdürü
$160K
SSS

Emerson şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $180,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Emerson şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $104,475 tutarındadır.

