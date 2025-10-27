Şirket Dizini
3M şirketinde in Costa Rica ortalama Muhasebeci toplam tazminatı year başına CRC 10.83M ile CRC 15.45M arasında değişmektedir. 3M şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

0%

YIL 1

0%

YIL 2

100 %

YIL 3

Hisse Türü
RSU + Options

3M şirketinde, RSU + Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 0% hak ediş süresi 1st-YIL (0.00% yıllık)

  • 0% hak ediş süresi 2nd-YIL (0.00% yıllık)

  • 100% hak ediş süresi 3rd-YIL (100.00% yıllık)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU + Options

3M şirketinde, RSU + Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



SSS

3M şirketindeki in Costa Rica Muhasebeci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CRC 15,449,197 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
3M şirketinde Muhasebeci rolü in Costa Rica için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CRC 10,827,642 tutarındadır.

