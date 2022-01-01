ไดเรกทอรีบริษัท
Zillow
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Zillow เงินเดือน

เงินเดือนของ Zillow อยู่ในช่วง $69,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $493,852 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Zillow. อัปเดตล่าสุด: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA)

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

นักออกแบบ UX

ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
P4 $268K
P5 $261K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

นักวิเคราะห์ธุรกิจอัจฉริยะ

การตลาด
P3 $122K
P4 $200K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $145K
ฝ่ายขาย
P3 $133K
P4 $165K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $120K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
Median $160K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $147K
นักสรรหาบุคลากร
Median $160K
นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้
Median $155K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $118K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $320K
กฎหมาย
Median $160K
นักบัญชี
Median $69K

นักบัญชีเทคนิค

ผู้ช่วยด้านการบริหาร
$103K
การดำเนินงานธุรกิจ
$113K
พัฒนาธุรกิจ
$132K
บริการลูกค้า
$83.3K
ทรัพยากรบุคคล
$210K
การดำเนินงานการตลาด
$192K
ผู้จัดการโครงการ
$140K
การดำเนินงานรายได้
$121K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์
$307K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Zillow RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Zillow RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Zillow RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Zillow คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the P6 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $493,852 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Zillow คือ $174,938

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Zillow

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Compass
  • Opendoor
  • Realogy
  • Redfin
  • First American Financial
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ