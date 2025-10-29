ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Xometry รวม $158K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Xometry อัปเดตล่าสุด: 10/29/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Xometry
UX Researcher
New York, NY
รวมต่อปี
$158K
ระดับ
Staff
เงินเดือนฐาน
$140K
Stock (/yr)
$10K
โบนัส
$7.5K
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ ที่ Xometry in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $171,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Xometry สำหรับตำแหน่ง นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ in United States คือ $157,500

