2U เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน 2U ตั้งแต่ $64,631 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ต่ำสุดถึง $295,764 สำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ 2U. อัปเดตล่าสุด: 8/10/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรความน่าเชื่อถือของไซต์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $133K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$123K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$86.1K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$199K
นักวิเคราะห์การเงิน
$296K
ทรัพยากรบุคคล
$127K
การตลาด
$150K
การดำเนินงานการตลาด
$103K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$80.9K
ผู้จัดการโปรแกรม
$92.2K
ผู้จัดการโครงการ
$64.6K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$144K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$224K
นักวิจัย UX
$216K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ 2U คือ นักวิเคราะห์การเงิน at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $295,764 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ 2U คือ $130,066

