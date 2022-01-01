Upgrade เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ Upgrade อยู่ในช่วง $54,880 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $211,050 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Upgrade. อัปเดตล่าสุด: 11/16/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $143K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $207K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $116K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$54.9K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$90.5K
นักวิเคราะห์การเงิน
$88.2K
ทรัพยากรบุคคล
$79.7K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$129K
นักสรรหาบุคลากร
$95.6K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$211K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Upgrade RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

ที่ Upgrade RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Upgrade คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $211,050 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Upgrade คือ $105,800

แหล่งข้อมูลอื่นๆ