ไดเรกทอรีบริษัท
Tenneco
Tenneco เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Tenneco ตั้งแต่ $48,079 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ต่ำสุดถึง $198,254 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Tenneco. อัปเดตล่าสุด: 8/16/2025

$160K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$48.1K
นักวิเคราะห์การเงิน
$69.7K
นักออกแบบอุตสาหกรรม
$84.6K

วิศวกรเครื่องกล
$77.4K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$198K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Tenneco คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $198,254 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Tenneco คือ $77,385

