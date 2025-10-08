ไดเรกทอรีบริษัท
Swisscom
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • วิศวกรเดฟออปส์

Swisscom วิศวกรเดฟออปส์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรเดฟออปส์ in Switzerland ที่ Swisscom อยู่ในช่วง CHF 124K ต่อyear สำหรับ Software Engineer ถึง CHF 155K ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Switzerland รวม CHF 138K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Swisscom อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025

เฉลี่ย ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
Software Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
CHF 160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเดฟออปส์ ที่ Swisscom in Switzerland อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CHF 162,891 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Swisscom สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเดฟออปส์ in Switzerland คือ CHF 133,141

แหล่งข้อมูลอื่นๆ