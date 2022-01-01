TELUS เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
ช่วงเงินเดือน TELUS ตั้งแต่ $10,107 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ บริการลูกค้า ที่ต่ำสุดถึง $135,281 สำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ TELUS. อัปเดตล่าสุด: 8/15/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

วิศวกรประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรเรียนรู้ของเครื่อง

วิศวกรDevOps

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
L4 $114K
L5 $97.6K
การตลาด
L1 $56.1K
L2 $66.5K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $85K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $56.2K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
Median $76.8K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $37.1K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $110K
สถาปนิกโซลูชัน
Median $129K

สถาปนิกข้อมูล

ที่ปรึกษาการจัดการ
Median $95.6K
การดำเนินงานธุรกิจ
$101K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$96.9K
การพัฒนาธุรกิจ
$99.3K
หัวหน้าพนักงาน
$92.6K
นักเขียนโฆษณา
$88.4K
บริการลูกค้า
$10.1K
นักวิเคราะห์การเงิน
$76.8K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$75.2K
ทรัพยากรบุคคล
$66.4K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$11.6K
การดำเนินงานการตลาด
$104K
วิศวกรเครื่องกล
$72.9K
ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์
$107K
ผู้จัดการโครงการ
$14.5K
การขาย
$55.4K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$89.6K
ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย
$41.7K
นักวิจัย UX
$88.2K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ TELUS คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the L6 level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $135,281 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ TELUS คือ $86,649

แหล่งข้อมูลอื่นๆ