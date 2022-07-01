ไดเรกทอรีบริษัท
TDS
TDS เงินเดือน

เงินเดือนของ TDS อยู่ในช่วง $44,765 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $140,700 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ TDS. อัปเดตล่าสุด: 9/20/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $73K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักบัญชี
$70.2K
บริการลูกค้า
$44.8K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$51.2K
ฝ่ายขาย
$141K
นักลงทุนร่วมทุน
$56.7K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at TDS is ฝ่ายขาย at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $140,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TDS is $63,444.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ