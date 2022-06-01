STR เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ STR อยู่ในช่วง $143,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $205,774 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ STR. อัปเดตล่าสุด: 10/26/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $145K

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $160K
วิศวกรเครื่องกล
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION.

ผู้จัดการโครงการ
$206K
สถาปนิกโซลูชั่น
$196K

Cloud Security Architect

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ STR คือ ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $205,774 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ STR คือ $160,000

