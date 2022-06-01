ไดเรกทอรีบริษัท
StoneX Group
StoneX Group เงินเดือน

เงินเดือนของ StoneX Group อยู่ในช่วง $29,711 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $208,950 สำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานการตลาด ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ StoneX Group. อัปเดตล่าสุด: 10/26/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $142K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักบัญชี
$52.3K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$41.6K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$29.7K
การดำเนินงานการตลาด
$209K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$58.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$206K
ฝ่ายขาย
$139K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$196K
สถาปนิกโซลูชั่น
$119K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ StoneX Group คือ การดำเนินงานการตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $208,950 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ StoneX Group คือ $128,972

