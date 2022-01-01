ไดเรกทอรีบริษัท
Paytm เงินเดือน

เงินเดือนของ Paytm อยู่ในช่วง $12,631 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $201,000 สำหรับตำแหน่ง การพัฒนาธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Paytm. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย

วิศวกรเดฟออปส์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $45.8K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $31.4K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $23.2K
นักสรรหา
Median $12.6K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $38.8K
การพัฒนาธุรกิจ
$201K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$30K
ผู้จัดการโปรแกรม
$42K
ผู้จัดการโครงการ
$29K
ฝ่ายขาย
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

10%

ปี 1

20%

ปี 2

20%

ปี 3

25%

ปี 4

25%

ปี 5

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Paytm Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 10% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (10.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (25.00% รายปี)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Paytm Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Paytm คือ การพัฒนาธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $201,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Paytm คือ $40,890

