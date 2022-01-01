ไดเรกทอรีบริษัท
SRI International
SRI International เงินเดือน

เงินเดือนของ SRI International อยู่ในช่วง $100,667 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $271,350 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ SRI International. อัปเดตล่าสุด: 11/30/2025

วิศวกรฮาร์ดแวร์
P3 $101K
P5 $157K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $150K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $125K

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

วิศวกรการแพทย์
$128K
วิศวกรเคมี
$124K

วิศวกรวิจัย

วิศวกรเครื่องกล
$154K
ผู้จัดการโครงการ
$196K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$271K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ SRI International คือ ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $271,350 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SRI International คือ $150,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

