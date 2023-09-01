ไดเรกทอรีบริษัท
Squid Cloud
Squid Cloud เงินเดือน

เงินเดือนค่ามัธยฐานของ Squid Cloud คือ $83,067 สำหรับตำแหน่ง พัฒนาธุรกิจ เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Squid Cloud. อัปเดตล่าสุด: 11/30/2025

พัฒนาธุรกิจ
$83.1K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Squid Cloud คือ พัฒนาธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $83,067 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Squid Cloud คือ $83,067

