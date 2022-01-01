Splunk เงินเดือน

เงินเดือนของ Splunk อยู่ในช่วง $51,822 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $733,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Splunk. อัปเดตล่าสุด: 8/30/2025
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.3%
ปี 3
ที่ Splunk RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.32% รายไตรมาส)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.32% รายไตรมาส)
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Splunk RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
