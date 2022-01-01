Splunk เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ Splunk อยู่ในช่วง $51,822 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $733,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Splunk. อัปเดตล่าสุด: 8/30/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
ฝ่ายขาย
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

สถาปนิกโซลูชั่น
P4 $229K
P5 $282K

สถาปนิกข้อมูล

Cloud Security Architect

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $265K
การตลาด
P2 $106K
P5 $268K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $224K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $145K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $170K
วิศวกรฝ่ายขาย
Median $51.8K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $157K
นักสรรหา
Median $141K
นักเขียนเทคนิค
Median $145K
ผู้จัดการโครงการ
Median $156K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $425K
นักบัญชี
$252K

นักบัญชีเทคนิค

ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$147K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $161K
การพัฒนาธุรกิจ
$63.3K
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$371K
บริการลูกค้า
$229K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$167K
ทรัพยากรบุคคล
$249K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$153K
การดำเนินงานการตลาด
$162K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$481K
การดำเนินงานรายได้
$200K
ผลตอบแทนรวม
$241K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$129K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Splunk RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.32% รายไตรมาส)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.32% รายไตรมาส)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Splunk RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Splunk คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the P7 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $733,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Splunk คือ $227,427

แหล่งข้อมูลอื่นๆ