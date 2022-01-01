ไดเรกทอรีบริษัท
Okta เงินเดือน

เงินเดือนของ Okta อยู่ในช่วง $66,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $868,333 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Okta. อัปเดตล่าสุด: 9/17/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

การตลาด
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์

วิศวกรฝ่ายขาย
Median $200K
ฝ่ายขาย
Median $195K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $213K

สถาปนิกความปลอดภัยคลาวด์

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $220K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $143K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $185K
การดำเนินงานธุรกิจ
Median $240K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $257K
บริการลูกค้า
Median $150K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $249K
นักสรรหา
Median $166K
ผู้ช่วยธุรการ
Median $66K
นักบัญชี
$310K

นักบัญชีเทคนิค

ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$210K
การพัฒนาธุรกิจ
$76.5K
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$169K
ความสำเร็จของลูกค้า
$149K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$213K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$206K
นักวิเคราะห์การเงิน
$221K
ทรัพยากรบุคคล
$184K
กฎหมาย
$214K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$145K
ผู้จัดการบัญชีเทคนิค
$141K
นักเขียนเทคนิค
Median $144K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$118K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.4%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Okta RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.4% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.40% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)

No cliff

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Okta RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

No cliff

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Okta คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Sr. Director level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $868,333 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Okta คือ $213,060

แหล่งข้อมูลอื่นๆ