Sleep Number
Sleep Number นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States ที่ Sleep Number อยู่ในช่วง $338K ถึง $480K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sleep Number อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$383K - $435K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$338K$383K$435K$480K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33%

ปี 1

33%

ปี 2

33%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Sleep Number RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Sleep Number in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $480,260 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Sleep Number สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States คือ $337,810

