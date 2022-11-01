ไดเรกทอรีบริษัท
SEI Investments
SEI Investments เงินเดือน

เงินเดือนของ SEI Investments อยู่ในช่วง $24,556 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $155,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ SEI Investments. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $100K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $155K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $24.6K

นักบัญชี
$74.6K
ผู้ช่วยธุรการ
$42.9K
การดำเนินงานธุรกิจ
$49.2K
นักวิเคราะห์การเงิน
$50K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ SEI Investments คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $155,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SEI Investments คือ $49,980

