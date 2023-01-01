ไดเรกทอรีบริษัท
Ridgeline International เงินเดือน

เงินเดือนของ Ridgeline International อยู่ในช่วง $219,300 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $256,275 สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ridgeline International. อัปเดตล่าสุด: 11/29/2025

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$256K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$219K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Ridgeline International คือ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $256,275 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ridgeline International คือ $237,788

