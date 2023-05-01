ไดเรกทอรีบริษัท
Resilio
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ
ข้อมูลเชิงลึกยอดนิยม
  • มีส่วนร่วมในสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับ Resilio ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (เช่น เคล็ดลับการสัมภาษณ์, การเลือกทีม, วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร, ฯลฯ)
    • เกี่ยวกับ

    Resilio Inc. was created in 2016 as a spin-off from BitTorrent Inc. to provide distributed technology to businesses. They adapted BitTorrent technology for commercial use and added centralized management and control for modern IT.

    https://resilio.com
    เว็บไซต์
    2016
    ปีที่ก่อตั้ง
    126
    จำนวนพนักงาน
    $10M-$50M
    รายได้โดยประมาณ
    สำนักงานใหญ่

    รับเงินเดือนที่ยืนยันแล้วในกล่องจดหมายของคุณ

    สมัครสมาชิกเพื่อรับ ข้อเสนอที่ยืนยันแล้ว.คุณจะได้รับรายละเอียดการแบ่งแยกค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

    ไซต์นี้ได้รับการป้องกันโดย reCAPTCHA และ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดในการให้บริการ บังคับใช้

    งานเด่น

      ไม่พบงานเด่นสำหรับ Resilio

    บริษัทที่เกี่ยวข้อง

    • DoorDash
    • Databricks
    • Spotify
    • Dropbox
    • Google
    • ดูบริษัททั้งหมด ➜

    แหล่งข้อมูลอื่นๆ