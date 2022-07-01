ไดเรกทอรีบริษัท
Relay Payments
Relay Payments เงินเดือน

เงินเดือนของ Relay Payments อยู่ในช่วง $88,555 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $218,900 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Relay Payments. อัปเดตล่าสุด: 9/1/2025

$160K

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$219K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$88.6K
ฝ่ายขาย
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Relay Payments คือ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $218,900 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Relay Payments คือ $128,640

