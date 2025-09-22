ไดเรกทอรีบริษัท
Reddit
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์

Reddit นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์ ที่ Reddit อยู่ในช่วง $179K ถึง $255K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Reddit อัปเดตล่าสุด: 9/22/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$205K - $240K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$179K$205K$240K$255K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์ ข้อมูลเงินเดือน ที่ Reddit เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ

โลโก้ Reddit

$20K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

100%

ปี 1

ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (100.00% รายปี)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

Vesting Schedule 100% after year 1.



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์ ที่ Reddit อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $255,060 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Reddit สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์ คือ $178,760

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Reddit

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ