ไดเรกทอรีบริษัท
Reddit
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Reddit เงินเดือน

เงินเดือนของ Reddit อยู่ในช่วง $125,899 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $874,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Reddit. อัปเดตล่าสุด: 8/29/2025

โลโก้ Reddit

$20K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $515K
ฝ่ายขาย
IC3 $176K
IC4 $175K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $450K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
Median $260K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $140K
ผู้จัดการโครงการ
Median $145K
นักสรรหา
Median $145K
นักบัญชี
Median $154K

นักบัญชีเทคนิค

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$250K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$210K
ผู้จัดการโปรแกรม
$201K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$222K
สถาปนิกโซลูชั่น
$147K

สถาปนิกข้อมูล

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$176K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

100%

ปี 1

ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (100.00% รายปี)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

Vesting Schedule 100% after year 1.

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Reddit คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the IC6 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $874,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Reddit คือ $235,959

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Reddit

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ