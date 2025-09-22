ไดเรกทอรีบริษัท
Reddit
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการโครงการ

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการโครงการ

Reddit ผู้จัดการโครงการ เงินเดือน

ค่าตอบแทน ผู้จัดการโครงการ in United States ที่ Reddit รวม $151K ต่อyear สำหรับ IC4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $145K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Reddit อัปเดตล่าสุด: 9/22/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
IC1
Project Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
Project Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Project Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
Senior Project Manager
$151K
$151K
$0
$0
โลโก้ Reddit

$20K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

100%

ปี 1

ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (100.00% รายปี)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ Reddit in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $205,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Reddit สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ in United States คือ $145,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ