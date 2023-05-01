ไดเรกทอรีบริษัท
Paytronix Systems
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Paytronix Systems เงินเดือน

เงินเดือนของ Paytronix Systems อยู่ในช่วง $55,275 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $213,060 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการพันธมิตร ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Paytronix Systems. อัปเดตล่าสุด: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $114K
ผู้จัดการพันธมิตร
$213K
ฝ่ายขาย
$55.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Paytronix Systems คือ ผู้จัดการพันธมิตร at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $213,060 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Paytronix Systems คือ $114,000

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Paytronix Systems

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Flipkart
  • PayPal
  • DoorDash
  • Netflix
  • Amazon
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ