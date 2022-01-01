ไดเรกทอรีบริษัท
Notion เงินเดือน

เงินเดือนของ Notion อยู่ในช่วง $53,499 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $531,500 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Notion. อัปเดตล่าสุด: 10/23/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $186K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $440K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $395K
นักบัญชี
$90.5K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$226K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
ทรัพยากรบุคคล
$70K
การตลาด
$175K
ผู้จัดการโปรแกรม
$187K
นักสรรหา
$209K
ฝ่ายขาย
$53.5K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$128K
ผลตอบแทนรวม
$186K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$170K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Notion การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

10 years post-termination exercise window.

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Notion คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the L4 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $531,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Notion คือ $196,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ