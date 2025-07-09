ไดเรกทอรีบริษัท
Minsait เงินเดือน

เงินเดือนของ Minsait อยู่ในช่วง $23,619 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับต่ำสุด ถึง $48,536 สำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Minsait. อัปเดตล่าสุด: 9/16/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $40.2K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $31.4K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $26.6K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$38.3K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$46.4K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$48.5K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$23.6K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Minsait คือ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $48,536 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Minsait คือ $38,258

