ไดเรกทอรีบริษัท
MicroStrategy
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

MicroStrategy เงินเดือน

เงินเดือนของ MicroStrategy อยู่ในช่วง $107,100 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $320,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ MicroStrategy. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $320K
ผู้ช่วยธุรการ
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$129K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$225K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$107K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$286K
ผู้จัดการโครงการ
$200K
ฝ่ายขาย
$209K
วิศวกรฝ่ายขาย
Median $263K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ MicroStrategy คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $320,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ MicroStrategy คือ $208,950

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ MicroStrategy

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Rackspace
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Red Hat
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ