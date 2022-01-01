ไดเรกทอรีบริษัท
Citrix
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Citrix เงินเดือน

เงินเดือนของ Citrix อยู่ในช่วง $25,125 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $224,420 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Citrix. อัปเดตล่าสุด: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเครือข่าย

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $220K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
การตลาด
Median $182K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $123K

Cloud Architect

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$121K
บริการลูกค้า
$25.1K
ความสำเร็จของลูกค้า
$63.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$25.3K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$94.4K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$189K
การดำเนินงานการตลาด
$111K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$180K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$224K
ผู้จัดการโปรแกรม
$148K
วิศวกรฝ่ายขาย
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$79.2K
นักเขียนเทคนิค
$28.2K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.33%

ปี 1

33.33%

ปี 2

33.33%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Citrix RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.33% รายปี)

  • 33.33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.33% รายปี)

  • 33.33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.33% รายปี)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Citrix คือ ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $224,420 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Citrix คือ $102,458

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Citrix

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • F5 Networks
  • Fortinet
  • Zscaler
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ