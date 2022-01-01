Citrix เงินเดือน

เงินเดือนของ Citrix อยู่ในช่วง $25,125 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $224,420 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Citrix. อัปเดตล่าสุด: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33.33%
ปี 1
33.33%
ปี 2
33.33%
ปี 3
ที่ Citrix RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.33% รายปี)
33.33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.33% รายปี)
33.33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.33% รายปี)
