Kofax
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ Kofax รวม CA$99.2K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Kofax อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$99.2K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
CA$99.2K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
5 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน Kofax?
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Kofax in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$108,212 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Kofax สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Canada คือ CA$95,381

แหล่งข้อมูลอื่นๆ