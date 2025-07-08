ไดเรกทอรีบริษัท
Intellectual Ventures
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Intellectual Ventures เงินเดือน

เงินเดือนของ Intellectual Ventures อยู่ในช่วง $183,080 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง พัฒนาธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $186,428 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Intellectual Ventures. อัปเดตล่าสุด: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
พัฒนาธุรกิจ
$183K
ผู้จัดการโครงการ
$186K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Intellectual Ventures คือ ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $186,428 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Intellectual Ventures คือ $184,754

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Intellectual Ventures

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Square
  • Apple
  • LinkedIn
  • Roblox
  • DoorDash
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intellectual-ventures/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.