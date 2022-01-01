ไดเรกทอรีบริษัท
Henkel เงินเดือน

เงินเดือนของ Henkel อยู่ในช่วง $14,250 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $129,350 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Henkel. อัปเดตล่าสุด: 9/14/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $107K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$62.7K
วิศวกรเคมี
$93K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$119K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$48.4K
นักวิเคราะห์การเงิน
$70.5K
นักธนาคารลงทุน
$77.4K
วิศวกรวัสดุศาสตร์
$74.6K
วิศวกรเครื่องกล
$129K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$94.1K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$70.2K
ผู้จัดการโครงการ
$102K
ฝ่ายขาย
$14.2K
นักลงทุนร่วมทุน
$68.5K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Henkel คือ วิศวกรเครื่องกล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $129,350 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Henkel คือ $76,005

